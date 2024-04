Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Певице Бейонсе и рэперу Кендрику Ламару досталось наибольшее количество номинаций «Грэмми 2023». Информация была опубликована 15 ноября на официальном сайте премии.

Dmileson «Грэмми»

Бейонсе бросит вызов конкурентам в девяти категориях конкурса, а Ламар — в восьми. Редакция издания отметила, что в общей сложности за свою карьеру Бейонсе была 88 раз номинирована на «Грэмми» и, таким образом, уже догнала по этому показателю своего мужа — рэпера Jay-Z (Шон Кори Картер).

Семь номинаций на премию получила певица Адель, разделившая последнюю позицию в топ-3 с Брэнди Карлайл. В категории «Альбом года» будут соревноваться следующие пластинки: «Mr. Morale & The Big Steppers» (Кендрик Ламар), «Renaissance» (Бейонсе), «Voyage» (ABBA), «30» (Адель), «Un Verano Sin Ti» (Bad Bunny), «Good Morning Gorgeous (Deluxe)» (Мэри Джей Блайдж), «In These Silent Days» (Брэнди Карлайл), «Music Of The Spheres» (Coldplay), «Special» (Лиззо) и «Harry’s House» (Гарри Стайлс).

Напомним, 65-я церемония вручения «Грэмми» пройдёт в комплексе Crypto.com Arena (Лос-Анджелес, США) 5 февраля 2023 года. В 2022 году наибольшее количество номинации премии получил Джон Батист.