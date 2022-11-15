Москва, 15 ноября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши являются провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки, заявили вечером 15 ноября в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — говорится в распространённом заявлении.

В Минобороны отметили, что никаких ударов по целям на территории б. УССР вблизи польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населённом пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили о падении двух якобы российских ракет на территории республики. В Пентагоне пока не смогли подтвердить данную информацию.