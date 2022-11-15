Вашингтон, 15 ноября 2022, 22:55 — REGNUM Заявления из Польши о прилёте «российских ракет» на территорию республики не подтверждаются Пентагоном, сообщил 15 ноября журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.
Напомним, польские СМИ ранее сообщили о падении двух ракет на территории республики поблизости от территории б. УССР. Якобы эти ракеты были российскими.
По этому поводу польские премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда решили созвать встречу по безопасности и обороны.
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