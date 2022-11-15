Вашингтон, 15 ноября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Заявления из Польши о прилёте «российских ракет» на территорию республики не подтверждаются Пентагоном, сообщил 15 ноября журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания Совещание в Пентагоне

Напомним, польские СМИ ранее сообщили о падении двух ракет на территории республики поблизости от территории б. УССР. Якобы эти ракеты были российскими.

По этому поводу польские премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда решили созвать встречу по безопасности и обороне.