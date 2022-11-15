Прага, , 22:57 — REGNUM Поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Чехии продолжают осуществляться в обычном режиме на фоне проблемы с поставками в Венгрию. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь чешской фирмы-оператора MERO Барбора Путцова.

Схема нефтепровода «Дружба» Скриншот видео YouTube

«Никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию нет. Нефть поступает бесперебойно», — приводит её слова РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киев уведомил «Транснефть» о приостановлении прокачки нефти по участку «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Премьер-министр страны Виктор Орбан созвал совет безопасности для обсуждения возникшей ситуации.

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