Прага, 15 ноября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Чехии продолжают осуществляться в обычном режиме на фоне проблемы с поставками в Венгрию. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь чешской фирмы-оператора MERO Барбора Путцова.

Скриншот видео YouTube Схема нефтепровода «Дружба»

«Никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию нет. Нефть поступает бесперебойно», — приводит её слова РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киев уведомил «Транснефть» о приостановлении прокачки нефти по участку «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Премьер-министр страны Виктор Орбан созвал совет безопасности для обсуждения возникшей ситуации.