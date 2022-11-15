Рим, 15 ноября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в ходе работы саммита «большой двадцатки» в Индонезии, сообщили 15 ноября в пресс-службе Мелони.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Лидеры двух стран выразили намерение совместно бороться с нелегальной миграцией, а также прикладывать все усилия для разрешения ливийского кризиса.

Обсуждались и другие вопросы — двусторонние отношения, взаимодействие в рамках НАТО, ситуация на территории б. УССР, сообщили также в пресс-службе.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Власти уже приступили к ограничению приема мигрантов.