Бишкек, 15 ноября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Грузоперевозчики в Киргизии постоянно сталкиваются с проблемами — им крайне сложно получить разрешение на въезд негабаритных грузов в страну из-за неработающих пунктов весогабаритного контроля. Об этом заявил директор одной из транспортных компаний Талантбек Маткерим уулу на заседании профильного парламентского комитета.

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Также бизнесмен пожаловался депутатам на бюрократию в министерстве транспорта.

По его словам, в соответствии с законом транспортное ведомство должно давать ответ на письма в течение двух недель, но в реальности приходится ждать не меньше двух с половиной месяцев.

«Невозможно получить ответ от минтранса на официальный запрос. У нас в стране проще до президента достучаться, нежели до министерства транспорта и коммуникаций», — посетовал предприниматель и добавил, что «минтранс работает только там, где можно получить деньги».

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство транспорта Киргизии пожаловалось на то, что на поддержание дорог требуется хотя бы 10 млрд сомов (7,3 млрд рублей) в год, но из бюджета выделяется в пять раз меньше — лишь 2 млрд сомов (1,46 млрд рублей).

Ведомство предлагает переложить проблему нехватки финансирования на автовладельцев — за счёт внедрения сбора на ремонт и содержание дорог, утилизационного сбора за переработку шин и сбора за утилизацию пришедших в негодность компонентов машин и отработанных масел.