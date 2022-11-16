16 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили условия, при соблюдении которых главарь киевского неонацистского режима согласится на мирные переговоры с Россией.

Светлана Рыбина, , 09:35 — REGNUM Десять пунктов формулы для установления мира на территории бывшей УССР, обозначенные главарём киевского нацистского режима Владимиром Зеленским на саммите G20, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 ноября в социальной сети «ВКонтатке».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Можно перечислить все десять позиций Киева, при соблюдении которых он якобы пойдёт на мирное урегулирование, но это не имеет никакого смысла, поскольку девять пунктов носят декоративный характер и всё вертится вокруг лишь одного — чтобы российская армия полностью ушла с территории бывшей УССР, включая даже Крым. Лишь один этот пункт свидетельствует о том, что Зеленский и его окружение не готовы пойти на диалог с Россией, что спецоперация будет продолжена, а киевский неонацистский режим будет уничтожен.

«Все формулы, что он знает, — это формулы наркоты, на которой он сидит», — отметила Наташа С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский опять не понял, что его положение не такое, чтобы диктовать России свои условия. Тот факт, что Вооружённые силы РФ проявляют невиданную нигде и никогда сдержанность, не должен казаться киевским нацистам жестом слабости. Вскоре, когда русское терпение кончится, никому мало не покажется.

«Кто-нибудь, подарите ему губозакаточную машинку!» — просит Нина Л.

«Пункт только один — переговоры на условиях России. Других больше нет», — отметила Ксения Ч.

«Единственное, что от него требуется, так это согласиться со всем, что говорит ему Россия, и закончится всё это в одночасье! Он не в том положении и не в том статусе, чтобы выставлять нам свои требования!» — указывает Валерия И.

Некоторые комментаторы отмечают, что десять пунктов Зеленского в очередной раз подтверждают, что киевский режим лишь имитирует готовность к переговорам, как того и требуют его западные кураторы, чтобы вытянуть из России побольше сил и нервов.

Марионетка Pxhere.com

«Если следовать его 10 пунктам, то Россия в ближайшем будущем останется без юга. А такой вариант, уверен, никто не поддержит. Никто не будет гарантировать безопасность границы, тем более после того, как Киев напичкали западным оружием. И сдавать свои территории никто не будет. Поэтому пункт один — Зеленский сдаёт Киев. А вот далее уже можно говорить с советами разных стран о границах, о статусе [территории бывш. УССР], о правосудии и прочем», — написал Димка Н.

Нашлись и те, кто обратился к российскому командованию с просьбой поддать огоньку, чтобы в Киеве наконец-то осознали, что договариваться действительно придётся. На данный момент должно быть всем совершенно ясно, что Киев пытается играть на попытках России закончить всё в мирном русле.

«Страны Запада поддерживают Киев. Этот актёр чувствует себя как рыба в воде. Может быть, пора по-настоящему воевать, а не жалеть этих нациков? Прекратите транзит по территории под контролем киевского неонацистского режима, разорвите зерновую сделку и выведите полностью энергообъекты на территории бывш. УССР!» — призывает Антон К.

Напомним, 15 ноября главарь киевского нацистского режима Владимир Зеленский назвал на саммите G20 десять пунктов своей формулы для установления мира на территории бывшей УССР.