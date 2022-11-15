Рим, 15 ноября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Джозеф Байден провели рабочую встречу в ходе саммита «большой двадцатки» в Индонезии, передают итальянские СМИ 15 ноября.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Встреча продолжалась около часа.

Стороны обсудили актуальные вопросы мировой повестки дня. Мелони, в частности, подтвердила намерение Италии действовать в русле НАТО и своего основного союзника по киевскому, китайскому и другим направлениям.