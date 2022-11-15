Мелони подтвердила Байдену союзническую верность
Рим, 15 ноября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Джозеф Байден провели рабочую встречу в ходе саммита «большой двадцатки» в Индонезии, передают итальянские СМИ 15 ноября.
Giorgiameloni.it
Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Встреча продолжалась около часа.
Стороны обсудили актуальные вопросы мировой повестки дня. Мелони, в частности, подтвердила намерение Италии действовать в русле НАТО и своего основного союзника по киевскому, китайскому и другим направлениям.