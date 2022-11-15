Москва, 15 ноября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Киев уведомил российскую компанию «Транснефть» о приостановлении прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом 15 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента компании Игорь Демин.

Скриншот видео YouTube Схема нефтепровода «Дружба»

По его словам, в Киеве сообщили, что прокачка нефти в направлении Фенешлитке (Венгрия) приостановлена из-за падения напряжения, передаёт РИА Новости.

Речь идёт о южной ветке нефтепровода, которая проходит из Самарской области через территорию б. УССР в направлении Венгрии, Словакии и Чехии. Северный участок «Дружбы» проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.

Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что премьер-министр страны Виктор Орбан созывает вечером совет безопасности для обсуждения возникшей ситуации.

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила в связи с приостановкой нефтепровода, что страна располагает запасами нефти на три месяца.