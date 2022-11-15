Рим, 15 ноября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Власти Италии могут начать изымать корабли у перевозчиков нелегальных мигрантов при попытках высадки в портах страны, заявил 15 ноября на встрече с депутатами парламента глава МВД Маттео Пьянтедози, передает RAI со ссылкой на осведомленные источники.

Luca Siragusa Остров Лампедуза

В ведомстве рассчитывают, что перспектива лишиться плавсредства заставит перевозчиков избегать попыток высаживать своих пассажиров в Италии.

В ноябре 2022 года Италии отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking с несколькими сотнями пассажиров на борту. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции. Официальный Париж заявил, что такие действия властей Италии неприемлемы. В Риме, в свою очередь, подчеркивают, что механизм «перераспределения» мигрантов внутри ЕС не работает. Последовал обмен острыми заявлениями.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.