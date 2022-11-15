Валуйки, Белгородская область, 15 ноября 2022, 22:18 — REGNUM «Точка У» сбита средствами противовоздушной обороны над Валуйками Белгородской области, сообщил 15 ноября вечером в телеграмм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Осколками в нескольких домах выбиты стёкла. Проводится подомовой обход территорий.
Ещё одну ракету средства ПВО сбили в Грайворонском районе. Здесь жертв и разрушений нет, сообщил Гладков.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября при обстреле Шебекино Белгородской области погибли два человека, трое получили ранения.
Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли при обстреле ВСУ белгородского Шебекино