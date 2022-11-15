Валуйки, Белгородская область, , 22:18 — REGNUM «Точка У» сбита средствами противовоздушной обороны над Валуйками Белгородской области, сообщил 15 ноября вечером в телеграмм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ», — сообщил губернатор.

Осколками в нескольких домах выбиты стёкла. Проводится подомовой обход территорий.

Ещё одну ракету средства ПВО сбили в Грайворонском районе. Здесь жертв и разрушений нет, сообщил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября при обстреле Шебекино Белгородской области погибли два человека, трое получили ранения.

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