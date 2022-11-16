16 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова российского посла в Японии о том, почему между Москвой и Токио произошла заморозка диалога.

Тимур Кондратьев, , 09:16 — REGNUM Заявление российского посла в Японии Михаила Галузина о том, что позиция Токио по отношению к Москве и его недружественная политика привели к замораживанию практически всех форм политического диалога, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Японская сторона заняла в отношении России и связей с ней недружественную позицию, солидаризировавшись с курсом коллективного Запада на оказание тотального политического, экономического, психологического давления на нашу страну. И такая недружественная политика Японии привела к очень серьезному охлаждению атмосферы наших отношений, ухудшению их качества, она низвела российско-японские отношения до очень низкого уровня», — пояснил дипломат.

Многие пользователи не очень-то и расстроились из-за сложившейся ситуацией в отношениях между российской и японской сторонами. Граждане считают, что заморозка — логичный итог бестактных попыток Японии выпросить у России Курильские острова.

«Пусть курят, нервно глядя на Курилы со своих островов», — написал Oleg V.

«После всех их оскорблений и агрессивного тона в наш адрес удивительно, что диалог заморозился только сейчас», — подметил Марат П.

«Сами ведь кусают руку, которая их кормит. Японцы не забыли, что у них своих энергоресурсов вообще нет?» — интересуется Галина Г.

Некоторые комментаторы считают бессмысленным поддерживать диалог с американскими марионетками. Япония точно так же несамостоятельна в своей политике, как и киевский неонацистский режим, который работает исключительно по указке Вашингтона.

«Смысл вести переговоры со страной, которая не имеет самостоятельного мнения?» — задаётся вопросом Екатерина Р.

«Их к конфликту толкают партнёры из Северной Америки, как бы не разожгли очередной огонь», — предупреждает Саровский Б.

«Пляшут под американскую дудку. Забыли, как в августе 45-го они на Хиросиму бомбу скинули и сколько японцев погибло? Всё позабыли», — отметил Мирон С.

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

Часть людей полагает, что японцы понимают только язык силы. Значит, Токио поймёт, что лезть к России с требованием вернуть Курилы не надо, только если Российская Федерация займёт самую жёсткую позицию и чётко обозначит свои красные линии.

«США сбросили на Японию ядерную бомбу, и теперь Япония поддерживает позицию США. Вывод: надо тоже сбросить на Японию ядерную бомбу, чтобы они встали на нашу сторону. По-другому с этой страной, видимо, договориться не получится», — пишет Вячеслав Н.

«А какой смысл поддерживать диалог с тем, кто только и делает, что хочет у тебя территорию твою законную отобрать? Ну, бред же. Пускай радуются, что в рыло не получили», — написал Никита У.

Нашлись и те, кто считает, что сегодня российское руководство мало заботит замороженный диалог с Японией, поскольку головной боли нам и без японцев хватает.

«Да плевать вообще на эту Японию. У нас сейчас такие вопросы на повестке дня, что любой японец уже давно сэппукнулся бы. Обождут», — отметил Макс Ф.

Напомним, 15 ноября российский посол в Японии Михаил Галузин заявил журналистам о том, что позиция Токио по отношению к Москве и его недружественная политика привели к замораживанию практически всех форм политического диалога.