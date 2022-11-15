Киев, , 21:59 — REGNUM Ракетная атака ВС России на объекты энергетической инфраструктуры существенно снизит возможности распределительной сети по снабжению потребителей электроэнергией без ограничений, отметил 15 ноября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, 15 ноября была нанесена серия ракетных ударов по 14 регионам б. УССР, в том числе по Киеву, Харькову и Львову. В ряде регионов электричество пропадало полностью, в других — частично.

По данным киевских властей, атака стала самой масштабной за все время военной спецоперации России. Энергетическая инфраструктура находится в критическом состоянии, отметили в офисе Владимира Зеленского.

“Операторы сотовой связи вынуждены переходить на внутренний роуминг для сохранения доступности своих услуг внутри страны. В некоторых областных центрах на западе [б. УССР] наблюдаются перебои в доступе к интернет через фиксированную сеть связи и нарушено водоснабжение», — добавил Горшенин.