Вашингтон, , 22:20 — REGNUM США 15 ноября ввели санкции против компаний, которые якобы причастны к производству или передаче России иранских беспилотников, сообщает Reuters.

Министерства финансов США ввело санкции против исследовательского центра авиационной промышленности «Шахед», обвинив его в разработке и производстве беспилотников, используемых российскими силами на территории б. УССР, а также против других компаний.

Министра финансов Джанет Йеллен указала, что «Соединенные Штаты намерены применять санкции против людей и компаний, независимо от их местонахождения», которые поддерживают специальную военную операцию России на территории бывш. УССР.