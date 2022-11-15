Москва, 15 ноября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий регионам поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень, то есть сельские школы можно будет передать в подчинение органам государственной власти субъекта. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Инициативу уже поддержал 341 депутат во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

При этом регионы получают не обязанность, а право, то есть возможность поднимать муниципальные образовательные учреждения на региональный уровень.

«Брать на баланс школы, относящиеся к муниципальным образованиям крупных городов, бессмысленно: у таких образовательных учреждений, как правило, и так всё довольно хорошо. А вот разница между городскими школами и сельскими колоссальная: это касается и качества образования, и условий, и оснащения, и условий для работы педагогов. В случае же принятия законопроекта, главы регионов получают законные основания для поддержки особенно нуждающихся в этом отдаленных школ», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Это первый шаг в процессе улучшения формирования единого образовательного пространства в стране.

Минпросвещения и Минфин поддержали законопроект.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2022 года ходе обсуждения законопроекта о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники депутаты Госдумы указали на проблемы, связанные с материально-технической базой, строительством жилья учителям, зарплатой педагогов. Для повышения качества образования необходимо перевести школы с муниципального уровня на региональный, убеждены в Госдуме.