Киев, , 21:56 — REGNUM Ракетная атака ВС России 15 ноября стала своеобразным ответом на те «условия» для начала переговоров, которые выдвигал лидер киевского режима Владимир Зеленский, отметил 15 ноября в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Владислав Лобаев.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, 15 ноября ВС России нанесли серию ракетных ударов по 14 регионам б. УССР, в том числе по Киеву, Харькову и Львову. В ряде регионов электричество пропадало полностью, в других — частично.

По данным киевских чиновников, атака стала самой масштабной за все время СВО. Энергетическая инфраструктура находится уже в критическом состоянии, отметили в офисе киевского лидера.

Ранее Владимир Зеленский, отвергнув сформулированные Москвой еще в феврале 2022 года условия переговоров, предложил собственные, потребовав в том числе «вывода войск» из Донбасса и Крыма.