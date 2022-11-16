Артур Савин, 16 ноября 2022, 10:14 — REGNUM Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в ответ на рекомендательную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) о возмещении Москвой ущерба Киеву о том, что страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Штаб ООН
Штаб ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба [киевскому неонацистскому режиму]. Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — заявил Медведев.

«Воры, самые обыкновенные. Скоро всех их так воспринимать и будут, во всём мире», — уверен Николай К.

Многие пользователи оказались солидарны с точкой зрения зампреда Совбеза. Граждане уверены, что Штаты, а также их подельники ищут обоснование для того, чтобы украсть наши деньги.

«Конечно, это нельзя назвать иначе, как кража наших активов. Запад, как и всегда, пытается заниматься воровством», — считает Камилла К.

«Америка может придумать что угодно, только лишь бы им было выгодно», — отметила Светлана К.

«США всегда занимались воровством, никогда не уважали чужого мнения. Хотят, чтобы их все боялись и подлизывали им», — указывает Глеб В.

Некоторые комментаторы уверены, что якобы возмещение ущерба киевскому режиму обернётся тотальным распилом украденных российских активов между странами Запада.

Долг
Долг
Wikipedia.org

«Да понятно, для чего это сделано. Граждане [с территории бывш. УССР], не живите мечтами, что вам кто-то будет платить. Это всё сделано для того, чтобы освоить украденные деньги у России западными странами. Уверена, что в Киев пойдёт только малая часть этих денег, остальное осядет в США и Европе. Потом, как только страны Запада наиграются с [территорией бывш. УССР], они её бросят. Вопрос в том, кто её восстанавливать будет и долги выплачивать, которые Киев всем должен будет», — подметила Юлия К.

Часть людей полагает, что Россия внимательно следит за действиями своих геополитических оппонентов и уже подготовила им жёсткий ответ на случай, если Запад всё-таки попытается протянуть руки к нашим активам.

«Раз Медведев говорит, значит, у России припасены козыри в рукаве. Уж точно. Иначе с чего бы Дмитрию Анатольевичу становиться таким грозным?» — пишет Евгений У.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считает, что в вероятной краже российских активов будут виноваты не только страны Запада, но и те представители нашей власти, которое разместили государственные средства на территории нашего потенциального врага и вора.

«А кто заставлял вкладывать российские активы в экономики недружественных стран?» — интересуется Алексей К.

«Не надо было отдавать свои резервы в руки Запада. Нас кинули сразу же, как только мы им доверились. Разве непонятно?!» — задаётся вопросом Антон Ф.

Напомним, 15 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале рекомендательную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций о возмещении Москвой ущерба Киеву, заявив о том, что страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов.