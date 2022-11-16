16 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова зампреда Совбеза РФ о том, что страны Запада хотят с помощью ООН оправдать кражу незаконно арестованных российских активов.

Артур Савин, , 10:14 — REGNUM Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в ответ на рекомендательную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) о возмещении Москвой ущерба Киеву о том, что страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба [киевскому неонацистскому режиму]. Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — заявил Медведев.

«Воры, самые обыкновенные. Скоро всех их так воспринимать и будут, во всём мире», — уверен Николай К.

Многие пользователи оказались солидарны с точкой зрения зампреда Совбеза. Граждане уверены, что Штаты, а также их подельники ищут обоснование для того, чтобы украсть наши деньги.

«Конечно, это нельзя назвать иначе, как кража наших активов. Запад, как и всегда, пытается заниматься воровством», — считает Камилла К.

«Америка может придумать что угодно, только лишь бы им было выгодно», — отметила Светлана К.

«США всегда занимались воровством, никогда не уважали чужого мнения. Хотят, чтобы их все боялись и подлизывали им», — указывает Глеб В.

Некоторые комментаторы уверены, что якобы возмещение ущерба киевскому режиму обернётся тотальным распилом украденных российских активов между странами Запада.

Долг Wikipedia.org

«Да понятно, для чего это сделано. Граждане [с территории бывш. УССР], не живите мечтами, что вам кто-то будет платить. Это всё сделано для того, чтобы освоить украденные деньги у России западными странами. Уверена, что в Киев пойдёт только малая часть этих денег, остальное осядет в США и Европе. Потом, как только страны Запада наиграются с [территорией бывш. УССР], они её бросят. Вопрос в том, кто её восстанавливать будет и долги выплачивать, которые Киев всем должен будет», — подметила Юлия К.

Часть людей полагает, что Россия внимательно следит за действиями своих геополитических оппонентов и уже подготовила им жёсткий ответ на случай, если Запад всё-таки попытается протянуть руки к нашим активам.

«Раз Медведев говорит, значит, у России припасены козыри в рукаве. Уж точно. Иначе с чего бы Дмитрию Анатольевичу становиться таким грозным?» — пишет Евгений У.

Дмитрий Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считает, что в вероятной краже российских активов будут виноваты не только страны Запада, но и те представители нашей власти, которое разместили государственные средства на территории нашего потенциального врага и вора.

«А кто заставлял вкладывать российские активы в экономики недружественных стран?» — интересуется Алексей К.

«Не надо было отдавать свои резервы в руки Запада. Нас кинули сразу же, как только мы им доверились. Разве непонятно?!» — задаётся вопросом Антон Ф.

Напомним, 15 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своём Telegram-канале рекомендательную резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций о возмещении Москвой ущерба Киеву, заявив о том, что страны Запада пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов.