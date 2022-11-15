Хельсинки, 15 ноября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Об участии НАТО в предстоящих учениях ВМС Финляндии Freezing Winds — 22 сообщает 15 ноября финское минобороны.

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Fitzgerald

Уточняется, что учения состоятся в Балтийском море 22 ноября — 2 декабря. В них примут участие военные корабли Норвегии, Дании, Нидерландов, Германии (минный тральщик FGS Dillingen), Франции (эсминец Chevalier Paul и минный тральщик Croix Du Sud) и США (эсминец класса Arleigh Burke).

Комментируя эти планы, глава штаба ВМС Финляндии Юкка Антеройнен заявил, что участие в учениях НАТО очень важно для Хельсинки. Такие совместные манёвры «способствуют укреплению стабильности и безопасности во всем регионе».