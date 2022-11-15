Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Американская космическая компания SpaceX ведет переговоры о привлечении финансирования, что может увеличить ее рыночную стоимость до $150 миллиардов, сообщает 15 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

Ракета Falcon Heavy компании SpaceX Spacex.com

В начале года стоимость компании оценивалась в $125 миллиардов, пока акции SpaceX предлагались по цене около $85 за штуку.

Напомним, что одним из главных конкурентов SpaceX являются компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса и Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона.