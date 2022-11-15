Вашингтон, 15 ноября, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Американская космическая компания SpaceX ведет переговоры о привлечении финансирования, что может увеличить ее рыночную стоимость до $150 миллиардов, сообщает 15 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

Spacex.com Ракета Falcon Heavy компании SpaceX

В начале года стоимость компании оценивалась в $125 миллиардов, пока акции SpaceX предлагались по цене около $85 за штуку.

Напомним, что одним из главных конкурентов SpaceX являются компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса и Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона.