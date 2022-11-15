Грозный, 15 ноября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Не Владимир Зеленский будет диктовать условия России. Условия для переговоров с Киевом будут у Москвы, написал 15 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Minkavkaz.gov.ru Рамзан Кадыров

Назвав условия Киева для переговоров «смешными», Кадыров сказал, что Зеленский «не в том положении», чтобы что-то предъявлять. «У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее», — отметил глава Чечни.

Чтобы Россия согласилась на переговоры, Киев должен признать частью России Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Также Киев должен выдать «всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением», или должен состояться «официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы».

«Как видите, ничего сложного в отличие от условий Зеленского. Зато война прекратится, — заявил Кадыров. — А до этих пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах».

Он пообещал, что бандеровским нацистам придётся отвечать «за каждую каплю крови».