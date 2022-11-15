Оттава, 15 ноября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В Канаде в шпионаже в пользу Китая обвинен сотрудник крупнейшего производителя электроэнергии Hydro-Quebec, занимавшийся исследованием аккумуляторов, сообщает 15 ноября Reuters.

Канада

35-летний Юэшэн Ван обвиняется в попытке украсть коммерческие секреты для передачи Китаю. Мужчина работал в государственной компании в качестве исследователя и специализировался на работе аккумуляторов.

Ожидается, что ему будут официально предъявлены четыре обвинения, включая добывание коммерческих секретов, несанкционированное использование компьютера, мошенничество с целью получения коммерческих секретов и злоупотребление доверием со стороны государственного служащего.

Напомним, что в последние годы Китай и Канада не раз обвиняли друг друга в промышленном шпионаже. Ранее в ноябре Канада предписала трем китайским компаниям отказаться от инвестиций в канадские важнейшие минералы, ссылаясь на национальную безопасность.