Вашингтон, 15 ноября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube планирует добавить функцию покупки в свой сервис коротких видеороликов, чтобы компенсировать падение доходов на фоне снижения активности рекламодателей, опасающихся рецессии, сообщает 15 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Компания уже тестирует в США функцию, которая позволяет пользователям отмечать товары из магазинов.

«Зрители в США, Индии, Бразилии, Канаде и Австралии смогут видеть ссылки [на товары] и взаимодействовать с ними. Мы продолжим работать для того, чтобы ссылки смогли использовать большее число создателей и географических регионов», — сказал представитель Google.

Напомним, что компания также тестирует новые схемы комиссионных для популярных блогеров, которые продают товары в своих видео с помощью ссылок.

На данный момент YouTube пытается конкурировать с приложением TikTok, которое посещают до миллиарда пользователей ежемесячно.