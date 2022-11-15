Бишкек, , 21:20 — REGNUM Международный комитет Красного Креста выражает властям Киргизии признательность за возвращение своих граждан и их детей, находящихся в лагерях Сирии. Об этом заявил глава миссии МККК Карлос Батайас на встрече с секретарем Совета безопасности республики Маратом Иманкуловым.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава Совбеза Киргизии рассказал представителю Красного Креста о том, что после репатриации жён и детей киргизстанцев, воюющих на стороне террористов в Сирии, им оказывают психологическую, социальную и медицинскую помощь, а также создают условия для дальнейшей интеграции в общество.

Также киргизстанский чиновник попросил руководство Красного Креста усилить оказание гуманитарной и технической помощи Киргизии.

Карлос Батайас заверил Марата Иманкулова, что международная организация, которую он представляет, продолжит помогать государственным органам Киргизии и вернувшимся из Сирии и Ирака репатриантам для их адаптации к мирной жизни.

ИА REGNUM напоминает, что в Сирию, Афганистан и Ирак за последние несколько лет выехали около 800 граждан Киргизии, которые принимают участие в боевых действиях против правительственных сил в этих странах. Почти половина из них — женщины и дети.

Отметим также, что ранее министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев заявил о намерении властей Киргизии переселить из Афганистана на историческую родину 400 семей этнических киргизов (около 1 500 человек). В течение 2022–2024 годов их перевезут в Ошскую область.