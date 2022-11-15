Нижний Новгород, , 21:21 — REGNUM В Ардатовском районе Нижегородской области, рядом с селом Туртапка, попал в ДТП автобус, который перевозил рабочих. В результате происшествия пострадали девять человек, сообщил в своем telegram-канале глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Перевернувшийся автобус с рабочими пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

«По предварительным данным, все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, но находятся в стабильном состоянии», — отметил министр.

По данным на 21:00 мск, все пострадавшие госпитализированы в больницу Арзамаса. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

«Для усиления медицинских ресурсов мобилизованы силы нескольких нижегородских травматологических центров», — подчеркнул глава регионального миздрава.

ИА REGNUM напоминает, авария произошла 15 ноября около 19:05 мск. Автобус, который перевозил рабочих, съехал в кювет и затем опрокинулся. ДТП произошло на автодороге регионального значения Владимир-Муром-Арзамас. В результате аварии никто не погиб, сообщали ранее в областном управлении МЧС.