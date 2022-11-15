Киев, 15 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. За день в результате ракетных ударов по территории б. УССР получили повреждение полтора десятка энергообъектов, написал 15 ноября представитель киевского режима Кирилл Тимошенко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По словам чиновника, повреждения получили объекты в разных регионах. «Всего сейчас отключено больше семи миллионов абонентов», — заявил представитель киевского режима.

Он добавил, что по территории б. УССР выпущено свыше 90 ракет.