Вашингтон, 15 ноября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. США готовы использовать санкции для обеспечения соблюдения эфиопского соглашения о прекращении огня и привлечения к ответственности тех, кто нарушает права человека, сообщает 15 ноября Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Источник, отвечая на вопрос о том, как США будут действовать, если эритрейские силы и боевики не покинут регион Тиграй в соответствии с договоренностью, сказал: «Я не хочу забегать вперед в плане того, что произойдет, если эти обязательства не будут соблюдены». Однако он добавил, что Вашингтон всегда держит на готове санкции в качестве инструмента внешней политики.

Напомним, что 2 ноября представители правительства Эфиопии и «Народного фронта освобождения Тыграя» подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что российские власти поддерживают усилия руководства Эфиопии по стабилизации обстановки в стране.