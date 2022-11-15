Приштина, Сербия, 15 ноября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Приштине 15 ноября состоялась встреча спикера парламента Косово Главка Конюфцы с делегацией Конгресса США.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили проблемы межпарламентского сотрудничества, а также сотрудничество в деле развития библиотеки и архива парламента Косово.

Конюфца поблагодарил американскую делегацию за визит в Косово, также проинформировав ее об эффективности работы парламента Косово и ее комиссий.

Глава парламента Косово поблагодарил США за неустанную поддержку, которую США продолжает оказывать Приштине, подчеркнув, что проверенная временем дружба, стратегический союз и образцовое партнерство между Косово и США остаются незыблемыми.

Глава парламента Косово и делегация палаты представителей США договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, а также обмене опытом во благо повышения общей эффективности и функциональности парламента Косово.