Москва, , 21:04 — REGNUM Максимальный размер пособия по безработице в России в 2023 году будет сохранён на уровне 12 792 рублей, минимальный размер — на уровне 1500 рублей. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

Согласно документу, условия получения пособия по безработице останутся прежними: первые три месяца после регистрации в качестве безработного гражданин будет получать до 75% своего заработка, но не более 12 792 рублей, следующие три месяца — до 60% от максимального заработка, но не более 5000 рублей, в три последующих месяца будет выплачиваться уже минимальное пособие в размере 1500 рублей.

На максимальное пособие могут расчитывать граждане, проработавшие не менее 26 недель в течение года до получения статуса безработного. Минимальное пособие получают не работавшие по найму, уволенные с работы, а также те, кто делал перерыв в трудовой деятельности более года.