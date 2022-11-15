Москва, 15 ноября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Известный дрессировщик Эдгард Запашный получил травму во время цирковой тренировки. Об этом он рассказал в личном телеграм-канале.

Kremlin.ru Эдгард Запашный

По словам Запашного, тигр напал на него в ходе тренировки, в результате чего повредил ему лицо.

«Это не была его (тигра) атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», — уточнил дрессировщик.

Отмечается, что в настоящий момент Запашный находится в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эдгард Запашный рассказал, что отмена крупных зарубежных кинопремьер положительно повлияла на работу цирков в России. По словам дрессировщика, большое количество людей, ранее предпочитавших ходить в кинотеатры, теперь с удовольствием посещают представления в цирке.