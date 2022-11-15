Москва, , 21:00 — REGNUM Попытка Запада украсть российские активы, прикрываясь «решением ГА ООН», должна получить соразмерный ответ, написал 15 ноября замглавы СБ России Дмитрий Медведев в своем Telegram.

Дмитрий Медведев Government.ru

Комментируя решение ГА ООН о том, что Россия должна платить «репарации» Киеву, а также идею принять на этой основе «национальные акты о воровстве российских активов», чиновник отметил, что у Москвы «не остаётся выбора».

Дмитрий Медведев «Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств».

Он уточнил, что в России более чем на $300 млрд «иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и прочих ценностей», чего вполне «достаточно, чтобы компенсировать украденное у России».

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