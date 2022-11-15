Вена, , 21:03 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 ноября встретился с членами косовской диаспоры в ходе визита в Вену, где политик принял участие в Венском экономическом форуме, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Альбин Курти AgronBeqiri

Премьер-министр Косово призвал диаспору в Австрии изучить инвестиционные возможности, предлагаемые Косово.

«Я обозначил веские причины инвестировать в Косово, а также возможности для расширения экономического сотрудничества и торгового обмена между Косово и Австрией, особенно в секторе информационных технологий и финансов. Помимо демократического управления, географического положения и институциональной стабильности, Республика Косово предлагает благоприятную среду для инвестиций. Я выделил экономический рост, хорошее управление, низкий государственный долг, молодое, творческое и талантливое население, а также развитый арбитраж.

Вечером я встретил наших соотечественников в Австрии. Я выразил сердечную благодарность за постоянный вклад в ключевые элементы экономического, социального и политического развития Косово во все времена. Правительство Косово уделяет особое внимание эмиграции, что также отражено в нашей правительственной программе, как неотъемлемой части устойчивого развития», — заявил Курти.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич пообещал не признавать Косово перед европейскими переговорщиками