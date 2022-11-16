16 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса о том, что на здоровье жителей Соединенных Штатов Америки не скажется возможный ядерный взрыв на территории Европы.

Мирослава Романенко, , 10:33 — REGNUM На здоровье жителей Соединенных Штатов Америки не скажется возможный ядерный взрыв на территории Европы. Об этом 15 ноября заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик также добавил, что низкими для Штатов остаются «традиционные радиационные и ядерные угрозы». По его мнению, также крайне низка вероятность крупномасштабной радиационной атаки на территории Штатов.

Заявление американского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения призвали жителей Европы обратить внимание на слова американского политика. Иные задались вопросом, неужели Штаты думают, что в случае чего им «не прилетит».

«А они прям так и ждут этого», — отреагировала Irina P.

«А на здоровье европейцев ядерный [удар, взрыв] в Америке, стало быть, тоже не отразится? Ну-ну…» — пишет «Ленивый кот».

«Как всегда будут сидеть за океаном, жрать попкорн и смотреть, как страдают люди. Хоть бы уже на своей шкуре ощутили всё, что они творят», — не выдержала Maria.

«Начинай по новой! Опять пошли вбросы про ядерный взрыв. Сейчас снова начнут выть про обстрелы по [Запорожской] АЭС… и всё по старым методичкам. Потом пойдут звонки Макрона и Шольца с нытьем про обстрелы и новые поставки оружия от Байдена. Было же уже», — добавил Adamantiumchair.

«А как насчёт цунами в Тихом и Атлантическом океанах у побережья США?» — с сарказмом спросил Егор Т.

«Надеюсь, наши «Посейдоны» в курсе рассуждений министра внутренней безопасности США?» — отреагировала Лариса У.

«Очень хочу почитать реакцию европейцев на это заявление!» — написала Оксана С.

«Им лужа не поможет, доплывет «Посейдон», а что им не смоет, до того долетит «Сармат», — пишет Наталия.

Подводный аппарат «Посейдон» Министерство обороны России

«Они, идиоты, почему-то считают, что если вдруг мы нанесём ядерный удар, то только по Европе. Дебилы! Уж если и бить, то по США! Нет Америки — нет проблем», — комментирует Светлана.

«Конечно, не нанесут [удар по США]… Америку просто утопят сразу в двух океанах… немного расширим морскую площадь земного шара… ровно на один континент… Они реально думают, что им не прилетит?» — не без сарказма комментирует Аристарх.

«Поджечь и отсидеться за лужей, снимая сливки…» — охарактеризовала поведение американского руководства Irina.

«Европа может спать спокойно», — иронизирует Sammi.

«Дружба дружбой, а табачок врозь. Вот оно, американское лицемерие…» — комментирует Надежда С.

«Успокоили по-братски», — смеется «Акация».

«Гегемон собрался наносить ядерный удар по Европе и успокаивает население», — заметила Галина.

«Успокаивает население США при этом», — ответила Галине Марина М.

Алехандро Майоркас World Travel & Tourism Council

«Всё, что нужно знать про Америку и её интересы», — написал один из участников обсуждения.

«А если взрыв будет в США, то это не отразится на Европе. Думайте сами, решайте сами…» — не без сарказма подытожила Черткова.