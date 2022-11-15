Шебекино, Белгородская область, , 20:48 — REGNUM Два человека, мужчина и женщина, погибли при обстреле со стороны ВСУ Шебекино Белгородской области вечером 15 ноября. Уточнённые данные опубликовал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Ещё три человека госпитализированы. Осколочные ранения рук и ног получил 35-летний мужчина, 80-летняя женщина ранена в грудную клетку, также у неё осколочные ранения рук и ног, ещё одна женщина, 37 лет, получила рваные раны бедра и пальцев ног.

«Основной прилет снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом. В нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50 метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет!» — подчеркнул губернатор.

Кроме того, снарядами повреждена газовая труба, на месте работают аварийные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор сообщил об обстреле ВСУ Шебекино.

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