Кишинёв, 15 ноября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Прекращение подачи электроэнергии из Румынии в Молдавию связано с автоматическим отключением ЛЭП Исакча — Вулканешты — Молдавская ГРЭС, сообщил 15 ноября молдавский премьер-министр Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

Midr.gov.md Андрей Спыну

По словам молдавского чиновника, из-за автоматического отключения ЛЭП на территории республики произошли массовые перебои. «Отмечу, что эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности», — пояснил Спыну.

Напомним, отключения электроэнергии зафиксировано 15 ноября в Кишинёве и ряде молдавских городов. Коснулась эта проблема и Приднестровья.