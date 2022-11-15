Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix в настоящий момент занимается поиском режиссера, который снял бы два новых фильма по франшизе «Хроники Нарнии». Об этом сообщил портал What’s on Netflix.

Герои Цитата из к/ф «Хроники Нарнии: Покоритель зари»

По данным источника, основным кандидатом на должность постановщика в настоящий момент выступает Грета Гервиг («Леди Берд»).

В то же время Гервиг и представители стриминга пока не комментировали эту информацию.

Напомним, В 2010-е годы были представлены сразу три фильма по «Хроникам Нарнии». Всего цикл Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» включает в себя семь книг.

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