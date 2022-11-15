Бишкек, , 20:25 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии намерена вывести из центральной части города все маршрутки. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента транспорта Бишкекского муниципалитета Максат Нусувалиев.

Электробус Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, это произойдёт после того, как столичная мэрия закупит 250 автобусов на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, 120 электробусов на кредит от Азиатского банка развития и 120 газомоторных автобусов за счёт бюджетных средств.

«Это не понравится многим, и они будут сопротивляться», — констатировал чиновник.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что Азиатский банк развития намерен предоставить Киргизии $50,6 млн (3,04 млрд рублей) на закупку 120 электробусов, 70 зарядных станций и эвакуатора. Половину суммы республика получит в виде гранта, а вторую половину — в качестве кредита на 32 года.

Также Европейский банк реконструкции и развития пообещал Киргизии $8 млн (483 млн рублей) в виде гранта и $25 млн (1,5 млрд рублей) в качестве кредита на 12 лет — на приобретение 120 экологичных автобусов.