Бишкек, 15 ноября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии намерена вывести из центральной части города все маршрутки. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента транспорта Бишкекского муниципалитета Максат Нусувалиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

По его словам, это произойдёт после того, как столичная мэрия закупит 250 автобусов на кредит от Европейского банка реконструкции и развития, 120 электробусов на кредит от Азиатского банка развития и 120 газомоторных автобусов за счёт бюджетных средств.

«Это не понравится многим, и они будут сопротивляться», — констатировал чиновник.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что Азиатский банк развития намерен предоставить Киргизии $50,6 млн (3,04 млрд рублей) на закупку 120 электробусов, 70 зарядных станций и эвакуатора. Половину суммы республика получит в виде гранта, а вторую половину — в качестве кредита на 32 года.

Также Европейский банк реконструкции и развития пообещал Киргизии $8 млн (483 млн рублей) в виде гранта и $25 млн (1,5 млрд рублей) в качестве кредита на 12 лет — на приобретение 120 экологичных автобусов.