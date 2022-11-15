Лондон, 15 ноября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Самые слабые пароли для аккаунтов остаются наиболее популярными у интернет-пользователей по всему миру. Об этом говорится в опубликованном 15 ноября отчёте компании NordPass, выпускающей одноимённый менеджер паролей.

Olli Henze Интернет

Проанализировав данные пользователей в 30 странах, в компании установили, что английское слово password («пароль») наиболее часто использовалось людьми в 2022 году.

В пятёрку самых популярных также вошли пароли 123 456, 123 456 789, guest («гость») и qwerty — первые пять букв в английской раскладке клавиатуры. Далее в списке разместились пароли из других простейших комбинаций цифр: 12 345, 12 345 678, 111 111.