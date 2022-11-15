Донецк, , 20:13 — REGNUM Добровольцы казачьего батальона «Терек» выполняют боевые задачи на угледарском направлении, стараясь переломить сопротивление противника и продвинуться вперёд. Об этом сообщил помощник полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ощущение — бодрящее, сейчас попадём в цель — и снова не подведём, выполним свою задачу! У противника на этом направлении — хорошо подготовленные укрепрайоны. Они серьёзно обеспечены разведкой. Поэтому продвигаемся медленно, но идём уверенно вперёд. Очень много наёмников. Много находим различного оружия, трофеи. Это говорит о том, что практически все государства НАТО присутствуют здесь», — отметил атаман.

По его словам, артиллерия наносит удары по тем позициям ВСУ, данные о которых передают казаки-разведчики. Точки определяются с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань, побывавший на позициях казачьего батальона «Терек», особенностями угледарского направления являются большие расстояния и активное маневрирование артиллерии противника, поэтому важны маскировка и быстрая смена позиций во время огня.