Москва, 15 ноября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Сезон велопроката и аренды электросамокатов в Москве завершен. Об этом сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

«Транспорт увозят в сервисные центры, чтобы подготовить к следующему году», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2022 году горожане воспользовались сервисами аренды самокатов около 26,2 млн раз, что втрое больше, чем годом ранее.

Помимо этого, в 2022 году в столице ввели новые «медленные зоны», а также создали образовательную программу для пользователей электросамокатов.