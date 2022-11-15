Джакарта, 15 ноября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Главы недружественных России стран — участниц G20 пытались превратить итоговую декларацию в антироссийское заявление, сообщил 15 ноября журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Отметив, что в документе затрагивается целый ряд международных вопросов, включая продовольственную, энергетическую безопасность, здравоохранение, Лавров сказал:

«Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени всей «двадцатки», то есть и нас самих».