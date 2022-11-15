Донецк, , 20:16 — REGNUM Присвоение почётных званий Горловке и Мариуполю народ Донбасса заслужил своей кровью. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 ноября высказал автор-исполнитель, коренной житель Донецка Владимир Скобцов.

Скобцов считает, что Донбасс — рукотворный рай, созданный трудом русского народа Александр Погожев © ИА REGNUM

«Заслуженное признание. Это признание, как и российское гражданство, народ Донбасса заслужил своей кровью. Донбасс — это Сталинград сегодня. Сталинград там, где отступать некуда, и Донбасс не собирается. Сегодняшняя Россия — это Донбасс. Пока есть Россия, Донбасс будет её форпостом, пока есть Донбасс, будет Россия. Отныне и навеки», — поделился Владимир Скобцов.

ИА REGNUM сообщало, что российскому городу Мариуполю (ДНР) присвоено звание «Город воинской славы». Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещён 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Горловке присвоено звание «Город трудовой доблести».