Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Возможный взрыв ядерной бомбы на территории Европы не будет иметь прямых последствий для здоровья населения США, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Алехандро Майоркас World Travel & Tourism Council

Как сообщает пресс-служба министерства, такую оценку Майоркас представил в ходе выступления на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

В целом министр отметил, что «традиционные радиационные и ядерные угрозы для Соединённых Штатов остаются низкими». Он также оценил как «крайне низкую» вероятность крупномасштабной радиационной атаки на территории страны.