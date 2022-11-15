Бишкек, 15 ноября 2022, 19:38 — REGNUM Почти 90% новостей, публикуемых в киргизстанских СМИ, имеют сугубо негативный характер. Об этом заявил спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев, выступая на заседании круглого стола, посвящённого свободе слова.

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Jourdom.ru

По его словам, представители местных интернет-изданий признались, что позитивные новости не приносят столько просмотров, сколько имеют материалы о происходящих в республике убийствах, грабежах и рейдерских захватах.

«Бывает так, что нужно скрыть некоторые негативные моменты, ведь у нас в стране есть политика информационной безопасности», — подчеркнул политик и призвал журналистов обращать больше внимания на сугубо позитивные новости.

ИА REGNUM напоминает, ранее некоторые высокопоставленные чиновники и политики в Киргизии периодически выступали с предложением запретить местным СМИ публиковать негативные новости о республике — якобы чтобы «не портить репутацию страны».

В частности, в ноябре 2018 года депутат Акылбек Жапаров (в настоящее время занимающий должность премьер-министра) призвал парламент потребовать от киргизстанских интернет-изданий не публиковать на русском языке никаких негативных материалов, касающихся событий в Киргизии.