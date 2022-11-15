Москва, , 19:28 — REGNUM Курсы рубля вырос по отношению к доллару, но снизился к евро на торгах во вторник, 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,40 рубля, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 52 копейки и к закрытию составил 62,82 рубля.

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