Москва, 15 ноября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Курсы рубля вырос по отношению к доллару, но снизился к евро на торгах во вторник, 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,40 рубля, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 52 копейки и к закрытию составил 62,82 рубля.