Бишкек, 15 ноября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Власти КНР предлагают правительству Киргизии начать сотрудничать с Китайской академией сельского хозяйства и науки, которая специализируется, в том числе, на борьбе с бедностью. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ВПП ООН Гуанг Дефу на встрече с министром труда, соцобеспечения и миграции Кудайбергеном Базарбаевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам постпреда, китайские эксперты могут помочь с реализацией программ социальной защиты и борьбы с бедностью в Киргизии.

«Киргизия является важным партнером Китая в проекте «Один пояс, один путь» и по объему инвестиций занимает второе место в Туркестанском регионе», — пояснил он заинтересованность китайских властей.

Также высокопоставленные чиновники обсудили возможность оказания Китаем технической поддержки для реализации программы выхода из бедности жителей Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по оценке аналитиков Организации объединённых наций, сейчас за чертой бедности живёт более 25% населения Киргизии. А к концу 2022 года их количество увеличится до 38%.

При этом треть населения республики может позволить себе тратить на жизнь лишь 96 сомов (69 рублей) в день. А каждый третий житель Киргизии — не имеет даже такой возможности.